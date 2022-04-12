Штайнмайєр: Німеччина постачатиме зброю Україні, хоч це й суперечить філософії безпеки країни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна постачатиме зброю Україні, незважаючи на так звану філософію безпеки, якої Берлін завжди дотримувався.

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Про це Штайнмаєр заявив 12 квітня на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає видання "Укрінформ".

Він зазначив, що у питанні військової допомоги української армії Німеччина та Польща тісно співпрацюють.

"Ми солідарні з Україною", - сказав Штайнмаєр на вході пресконференції.

Водночас він зазначив, що Європа загалом і Німеччина зокрема не відновить дружні відносини з Росією, допоки всередині країни збережеться чинний режим.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські військові злочини побачив увесь світ. Їх треба задокументувати та розслідувати, а винуватців та тих, хто ухвалює політичні рішення, потрібно притягнути до відповідальності", - наголосив Штайнмайєр.

Президент Німеччини закликав РФ припинити війну проти України. Таку заяву Штайнмайєр зробив після того, як президент Володимир Зеленський не погодився прийняти його в Києві "через його тісні зв'язки з Росією".