Путін та Лавров мають відповідати перед військовим трибуналом – президент Німеччини Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення щодо президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова трибуналу з військових злочинів.

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Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

"Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповідати. І солдати, і військові командири. І, звичайно, ті, хто несе політичну відповідальність", — заявив Штайнмаєр.

Він додав, що шокований фотографіями з Бучі, та наголосив, що це ще раз доводить, що означає злочинний напад Росії на Україну. Президент Німеччини зазначив, що те, що сталося в Бучі, не можна залишити без покарання причетних до цього.

"Фотографії з Бучі жахливі, я їх ледве виношу, серце розривається. Вони ще раз показують, що означає злочинний напад Росії на Україну, які страждання та смерть він несе", — сказав Штайнмаєр.

Він також зазначив, що Путін 2001 року, з яким йому доводилося спілкуватися, не має нічого спільного з Путіним 2022 року – "жорстоким розпалювачем війни у бункері".

Президент Німеччини заявив, що змінив своє ставлення до Путіна після анексії Криму у 2014 році.

"Я був свідком змін у російській політиці, але, чесно кажучи, я все ще сподівався, що Путін залишиться раціональним. Я не припускав, що російський президент ризикне повним політичним, економічним, моральним розоренням своєї країни в імперському божевіллі", — заявив Штайнмаєр.

Зазначимо, Франк-Вальтер Штайнмайєр був міністром закордонних справ Німеччини з 2005 по 2009 роки та з 2013 по 2017-й. У березні 2017 року був обраний президентом, а 13 лютого 2022 року був переобраний на цю посаду. В Україні він відомий тим, що саме він запропонував план урегулювання конфлікту на Донбасі, який стали називати "формула Штайнмаєра".

Раніше Штайнмаєр вперше визнав, що припускався помилок у політиці стосовно Кремля, і шкодує про свою колишню багаторічну підтримку газопроводу "Північний потік - 2".