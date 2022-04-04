Президент Германии Штайнмайер признал неудачу своей политики по отношению к России

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал, что допускал ошибки в политике по отношению к Кремлю. Об этом сообщает DW.

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"Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", — сказал Штайнмайер.

Он отметил, что не мог представить себе ситуации, когда Владимир Путин пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны из-за охватившего его имперского безумия.

Штайнмайер также признал ошибку "с созданием общеевропейского дома с участием России" и "попыткой включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности".

Глава германского государства возложил на Путина ответственность за войну против Украины и заявил, что с Россией при нынешнем руководстве "возврата к довоенному статус-кво не будет".

Сейчас Германия, которая ранее отказывалась прекращать покупать энергоресурсы в РФ, готовится к остановке поставок российского газа и запускает резервный энергетический план.

Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски.