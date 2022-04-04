Президент Німеччини Штайнмайєр визнав невдачу своєї політики щодо Росії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр вперше визнав, що припускався помилок у політиці стосовно Кремля. Про це повідомляє DW.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Моя прихильність до газопроводу "Північний потік - 2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - сказав Штайнмайєр.

Він зазначив, що не міг собі уявити ситуації, коли Володимир Путін піде на повне економічне, політичне і моральне розкладання своєї країни через імперське божевілля, яке охопило його.

Штайнмайєр також визнав помилку "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю Росії" та спробою включити Росію у спільну архітектуру європейської безпеки".

Глава німецької держави поклав на Путіна відповідальність за війну проти України та заявив, що з Росією за нинішнього керівництва "повернення до довоєнного статус-кво не буде".

Наразі Німеччина, яка раніше відмовлялася припиняти купувати енергоресурси в РФ, готується до зупинки постачання російського газу та запускає резервний енергетичний план.

Російський монополіст "Газпром" припинив участь у холдингу Gazprom Germania через день після того, як у європейських офісах компанії пройшли обшуки.