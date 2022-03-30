Німеччина готується до припинення постачання російського газу і запускає резервний енергетичний план

Німеччина активувала режим раннього попередження надзвичайної ситуації у разі припинення постачання газу з Росії. Таке рішення ухвалено на тлі погроз Путіна перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ у рублях.

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Про це пише Spiegel.

Німеччина готується до можливого блокування Москвою постачання природного газу з Росії. В результаті міністр економіки Роберт Хабек 30 березня активував перший етап плану на випадок надзвичайної ситуації щодо газопостачання.

План передбачає забезпечення постачання газу до Німеччини навіть після припинення постачання з Росії. Незважаючи на те, що проблем із постачанням поки що немає, з міркувань обережності Мінекономіки країни активувало етап попередження надзвичайної ситуації.

"Німеччина не порушуватиме контракти і платитиме за газ у рублях, німецькі фірми з цим згодні", — заявив глава Мінекономіки Німеччини.

Крім того, Хабек створив кризову групу, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з постачанням. За необхідності ця робоча група може виключити певних споживачів із мережі. Однак для цього необхідно буде оголосити третій етап національного плану надзвичайних ситуацій щодо природного газу.

Згідно з ним, домогосподарства продовжуватимуть отримувати газ, а окремі великі промислові споживачі не отримають постачання або отримають зменшені обсяги.

Як повідомляє Bloomberg, найбільші промислові спілки Німеччини попередили про ризик зупинки сталеливарних, хімічних, паперових виробництв протягом кількох тижнів, якщо Берлін вирішить припинити імпорт енергоносіїв із Росії.

"Вибухові ціни на енергоносії, але насамперед можливе ембарго на постачання газу, сильно вдарять по енергоємній промисловості", — заявив президент німецької профспілки хіміків IGBCE Майкл Вассіліадіс.

Серед наслідків збою у роботі підприємств він назвав скорочення робочого часу працівників та робочих місць, а також колапс у виробництвах у Європі – все це матиме глобальні наслідки.

Як пише Reuters, після відмови Європи платити за російський газ у рублях постачання палива почали падати. Потоки газу трубопроводом Ямал — Європа (йде через Білорусь) впали до нуля вдень у вівторок, 29 березня. Такі дані наводить оператор Gascade.

Постачання російського газу до Європи за двома іншими ключовими маршрутами — українським та "Північним потоком-1" — залишилися стабільними.

Поставки газу у східному напрямку – до Польщі з Німеччини – трубопроводом Ямал — Європа теж впали до нуля.

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія продовжить постачати газ до низки країн, які вважаються "недружніми" до РФ, але тепер за рублі.

Міністр економіки Роберт Хабек відразу ж заявив, що Німеччина не погодиться на ці умови. У контракті, який німецькі постачальники газу укладали із "Газпромом", є пункт про валюту. Вимога Путіна платити за газ у рублях суперечить цьому положенню у договорі.

У Європейському Союзі заявили, що ультиматум Росії суперечить укладеним контрактам. У країнах Євросоюзу також впевнені, що розраховуватися у рублях неможливо.

Крім того, міністри енергетики країн G7 відкинули вимоги Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями.