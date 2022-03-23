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Категория
Энергетика
Дата публикации

Путин заявил, что Россия будет поставлять газ в Европу только за рубли — росСМИ

Путин заявил, что Россия будет поставлять газ в Европу только за рубли — росСМИ
Путин решил окончательно лишить Россию мировых валют

Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ больше не собирается принимать доллары и евро в качества оплаты за природный газ и перейдет к расчетам в рублях. Об этом он сообщил 21 марта на совещании с правительством, передает российское издание ТАСС.

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"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты  начнем с этого  нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", — сказал Путин.

Европа запретила поставлять в Россию свою валюту, поэтому российский лидер теперь считает евро, а также доллар "скомпрометировавшими себя валютами".

В то же время, по словам Путина, Россия продолжит поставлять энергоресурс в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ. Такой статус они приобрели из-за того, что ввели жесткие санкции против Росси в ответ на вторжение российской армии в Украину.

В свою очередь Евросоюз планирует наложить эмбарго на российскую нефть из-за ее войны против Украины. Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позже к ним присоединилась и Австралия.

Однако некоторые страны в ЕС заявляют, что они еще не готовы отказаться от российских энергоносителей, но все же готовятся к этому.

Автор:
Вита Молодан