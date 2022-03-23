Путін заявив, що Росія постачатиме газ до Європи лише за рублі — росЗМІ

Лідер Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ більше не збирається приймати долари та євро як оплату за природний газ і перейде до розрахунків у рублях. Про це він повідомив 21 березня на нараді з урядом, повідомляє російське видання ТАСС.

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"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати — почнемо з цього — нашого природного газу, що постачається до так званих недружніх країн, за російські рублі", — сказав Путін.

Європа заборонила постачати в Росію свою валюту, тому російський лідер тепер вважає євро, а також долар "валютами, що компрометували себе".

Водночас, за словами Путіна, Росія продовжить постачати енергоресурс до низки країн, які вважаються "недружніми" в РФ. Такого статусу вони набули через те, що запровадили жорсткі санкції проти Россі у відповідь на вторгнення російської армії в Україну.

У свою чергу Євросоюз планує накласти ембарго на російську нафту через її війну проти України. Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.

Проте деякі країни в ЄС заявляють, що вони ще не готові відмовитися від російських енергоносіїв, але все ж таки готуються до цього.