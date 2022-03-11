Австралія готується запровадити заборону на імпорт російської нафти

Уряд Австралії заявив, що країна відразу ж запровадить заборону на імпорт російської нафти, як тільки прибудуть вже замовлені та оплачені партії енергоресурсу. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на представника австралійського МЗС.

Зазначимо, Австралія не є великим імпортером російських енергоносіїв, тому для країни не буде великої складності припинити імпортувати нафту з країни-агресора.

Прессекретар міністра закордонних справ Маріс Пейн заявила, що скоординовані зусилля "колективно скоротять доходи РФ та її здатність фінансувати невиправдану війну президента Володимира Путіна проти України".

У країні зростають ціни на бензин, однак у МЗС наголошують, що рішення запровадити заборону на імпорт російської нафти не ставить під загрозу паливну безпеку Австралії. Ціни на бензин піднімаються з інших причин.

"Австралія має різноманітні та стійкі ланцюжки поставок нафти та достатні запаси палива. Уважно стежить за світовими ринками нафти та енергоносіїв, та працює з нашими союзниками та Міжнародним енергетичним агентством для забезпечення постійної безпеки постачання", — сказав представник МЗС.

Уточнюємо, що ембагро запровадять через 45 днів. За цей час два основні місцеві нафтопереробні підприємства Viva Energy та Ampol зможуть встигнути прийняти поставки російської нафти, які вже замовлені та оплачені.

Таким рішенням Австралія приєдналася до основних союзників - США та Великобританії. 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії. Рішення запровадили одразу ж.

Цього ж дня міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг заявив, що його стан припинить імпорт російської нафти до кінця 2022 року у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.