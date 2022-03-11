Австралия готовится ввести запрет на импорт российской нефти

Правительство Австралии заявило, что страна сразу же введет запрет на импорт российской нефти, как только прибудут уже заказанные и оплаченные партии энергоресурса. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя австралийского МИД.

Отметим, Австралия не является крупным импортером российских энергоносителей, поэтому для страны не будет большой трудности прекратить импортировать нефть из страны-агрессора.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Марис Пейн заявила, что скоординированные усилия "коллективно сократят доходы РФ и ее способность финансировать неоправданную войну президента Владимира Путина против Украины".

В стране растут цены на бензин, однако в МИД подчеркивают, что решение ввести запрет на импорт российской нефти не ставит под угрозу топливную безопасность Австралии. Цены на бензин поднимаются по ряду других причин.

"Австралия имеет разнообразные и устойчивые цепочки поставок нефти и достаточные запасы топлива. Внимательно следит за мировыми рынками нефти и энергоносителей и работает с нашими союзниками и Международным энергетическим агентством для обеспечения постоянной безопасности поставок", — сказала представитель МИД.

Уточняем, что эмбарго введут через 45 дней. За это время два основных местных нефтеперерабатывающих предприятия Viva Energy и Ampol смогут успеть принять поставки российской нефти, которые уже заказаны и оплачены.

Таким решением Австралия присоединилась к основным союзникам — США и Великобритании. 8 марта Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России. Решение ввели сразу же.

В этот же день министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что его стана прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.