США запретили импорт нефти и газа из России

Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России. Об этом на брифинге сообщил президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю новые санкции. Мы запрещаем весь импорт нефти и газа. Это значит, что российская нефть не будет импортироваться в США. Эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку. Америка также имеет поддержку украинского народа в этой мере. Мы провели это решение в тесной консультации с нашими союзниками в Европе", — сказал Байден.

Также Байден отметил, что уделяет много внимания Российской агрессии против Украины и тому, чтобы союзники США были едины.

"Нужно понимать, что наши союзники сейчас могут не иметь возможности сделать такие шаги. Мы, США, на самом деле являемся чистыми экспортерами энергоресурсов. Поэтому мы можем делать шаги, которые не могут предпринять другие. Им нужно делать более долгосрочные шаги в виду зависимости от российских энергоресурсов. Наши команды едины в том, чтобы давить на Путина. Конечно, эти шаги будут значить издержки для США. Как я уже говорил на прошлой неделе - защита свободы имеет свои издержки", — отметил президент США.

Байден добавил, что продолжает консультироваться с президентом Украины Зеленским и европейскими партнерами в вопросах помощи Украине. США уже предоставили более 1 млрд долларов помощи по безопасности. Также США помогают беженцам из Украины.

Байден добавил, что также сделает все, чтобы минимизировать влияние Путина на цены на бензин в США, которые с начала российской агрессии выросли на 75 центов. Поэтому нефть из резервов будет высвобождена. Также США обеспечат мировые энергопоставки.

"Хочу обратится к финансистам, к американским компаниям: мы понимаем, что цены растут из-за войны Путина против Украины. Но это не оправдание для чрезвычайного роста цен. Нельзя эксплуатировать американских потребителей, все терпят лишения от российской агрессии, и сейчас нет резона получать доходы с этой нестабильности", — добавил президент США.

Кроме того, Байден одобрил действия компаний, которые уходят из России.

"Неправильно (говорить), что моя администрация сдерживает производство энергоресурсов внутри страны. Это просто не так. Даже во время пандемии было добыто больше нефти, чем за год при моем предшественнике. И у нас будет рекорд добычи в следующем году. 90% добычи ведется в землях, которые не принадлежат американскому правительству. Сейчас выдано 9 тыс. лицензий для добычи энергоресурсов, и это уже начинается", - сказал Байден.

Он отметил, что энергонезависимость это вопрос защиты американской экономики, а также подчеркнул необходимость ускорения "зеленого" перехода, в чем его поддерживают европейские партнеры.

"Если мы не остановим Путина сейчас, то ситуация со временем только ухудшится. Мы должны поддержать украинский народ, и я призываю конгресс принять пакет на 12 млрд долларов на поддержку Украины. Чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет. Мы будем предоставлять гуманитарную помощь и помощь по безопасности, поддерживать их (Украину) против тирании", - добавил президент США.

Напомним, 24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Идут позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.