Реакция мира на события в Украине: Байден ввел триллионные санкции против российских банков и космической сферы

Президент США Джой Байден ввел против России новый пакет санкций. В этот раз они касаются компаний высокотехнологичной сферы и их суммарный размер превышает $2,5 трлн.

Об этом Байден заявил во время своего обращения к нации в четверг, 24 февраля.

«Путин — агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести ответственность за последствия», — отметил Байден, добавив — санкций США, которые включают экспортный контроль, «приведут к серьезным издержкам для российской экономики, как немедленно, так и в будущем».

Байден подчеркнул, что США неделями предупреждали о возможной атаке со стороні РФ и теперь США вводят "разрушительные санкции", однако не только они. Президент подчеркнул — эти санкции ограничат российские возможности рассчитываться в долларах, евро, фунтах и йенах. Кроме того, санкции ограничат экспорт высокотехнологической продукции в РФ. Этот пункт коснется и космическую отрасль.

Если же говорить о банковской сфере, то санкции коснутся банка ВТБ. Байден добавил, что кроме него новые санкции также распространяются на четыре российских банка, «коррумпированных миллиардеров» и членов их семей, близких к Кремлю. В целом же объем санкций против российских банков составляет около триллиона долларов.

«Мы будем целиться в российскую элиту. У них есть прибыль, а они должны делить убытки. Во вторник остановили потоки американских и европейских инвестиций, это около $1,4 триллиона в активах», — добавил Байден.

Впрочем, президент США четко подчеркнул — американские войска не будут вступать в прямой конфликт на Украине.

«Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для защиты наших союзников по НАТО и успокоения этих союзников на востоке», — утоичнил он.

Отметим, что решение о санкциях было озвучено после заседания Совета национальной безопасности США. В четверг утром в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности. Среди них – советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Харрис.

"Сегодня утром я встретился со своими коллегами из G7, чтобы обсудить неоправданное нападение президента Путина на Украину, и мы договорились двигаться вперед по поводу сокрушительных пакетов санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности. Мы с храбрыми людьми с Украины", — отметил Байден у себя в Twitter.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. НА связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".