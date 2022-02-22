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США ввели санкции против суверенного долга РФ, а "Северный поток-2" не сертифицируют: Байден сделал заявление в связи с признанием Россией "Л/ДНР"

США ввели санкции против суверенного долга РФ, а "Северный поток-2" не сертифицируют: Байден сделал заявление в связи с признанием Россией "Л/ДНР"

Президент США Джозеф Байден вечером 22 февраля выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Украины, на ее границах, а также в связи с признанием Россией независимости "Л/ДНР".

Байден разъяснил с чем Россия начинает сталкиваться уже сейчас из-за своей агрессивной политики в центре Европе. Американский президент заявил, что решение РФ признать украинские регионы отделенным государством  является вопиющим случаем.

Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит.

Что касается российского газопровода "Северный поток-2", то Байден заявил, что США и Германия работают над тем, чтобы СП2 не был запущен. При этом американский президент уже получил обещание от канцлера ФРГ Олафа Шольца, что газопровод не сертифицируют в нынешних реалиях с Украиной.

США не хотят конфронтации с Россией, уверяет американский лидер, но страна четко дает понять, что будет защищать своих союзников, имея в виду Украину.

"Мы убеждены, что Россия намерена продвигаться на территории Украины. Мы надеемся, что этого не будет, но 150 тысяч войск по-прежнему на границе Украины", — отмечает президент США.

Байден также прокомментировал недавнее обращение президента РФ Владимира Путина, во время которого он и сообщил, что признает "Л/ДНР". Американский лидер считает, что Путин усомнился в существовании Украины и пытается переписать историю.

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