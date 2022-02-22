Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и бизнесменов — премьер-министр Джонсон

Великобритания приняла решение ввести новый пакет санкций против пяти основных банков Российской Федерации. Кроме того, ограничительные меры вводят против богатейших бизнесменов РФ: Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в Палате общин 22 февраля.

"Мы используем свои новые полномочия, чтобы остановить Кремль. Сегодня Соединенное королевство вводит санкции против пяти основных банков России. Также мы вводим санкции против Геннадия Тимченко и против семьи Ротенбергов. Все, чем они владеют в Великобритании, заморозят", — сказал Джонсон.

Дополнительно Великобритания уже готовит следующий пакет санкций, который предусматривает ограничение любых бизнес-отношений с российским олигархами, попавшими под санкции.

Однако и на этом власти не собираются останавливаться. Если эскалация со стороны РФ продолжится, то Великобритания незамедлительно введет более сильные санкции против России.

"Мы не позволим втянуть Европу (контент) в ситуацию, где агрессия является допустимой. Ставки высоки. И вторжение Путина в Украину должно потерпеть поражение. Мы должны остановить эскалацию. Наши мысли обращены к нашим храбрым украинским друзьям. Им ничего не нужно кроме мира", — подчеркнул Джонсон, заканчивая свое выступление.