Путин официально признал независимость "Л/ДНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

Соответствующие указы глава РФ подписал в прямом эфире после своего срочного обращения 21 февраля.

Путин перед подписанием документов сказал: "Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР".

После этого в присутствии так называемых глав псевдореспублик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по очереди российский президент подписал два указы о признании независимости "Л/ДНР".

Кроме того, Пушилин и Пасечник подписали с Путиным договора о дружбе между РФ и "Л/ДНР", что конкретно они предусматривают, пока точно неизвестно. Однако ранее оба лидера псевдореспублик просили главу РФ включить в этот договор возможность взаимодействия в оборонной сфере.

На незаконное решение Путина уже отреагировали главы Еврокомиссии и Евросовета, назвав признание независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Кроме того, решение Путина нарушает Минские соглашения.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал решение России враждебным и нарушением международного права.

В то же время некоторые страны готовы принять аналогичное решение Так, президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать "ЛНР" и "ДНР".

Из-за обеспокоености происходящим Министерство иностранных дел Украины направило государствам-членам Совета безопасности ООН запрос с требованием провести консультации по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, он провел срочные консультации с Макроном и Шольцем, а также созвал заседание Совета национальной безопасности.