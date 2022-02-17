Заседание Совбеза ООН по Украине: Блинкен обвинил Россию в планах "создать предлог для вторжения", РФ заявила об отводе войск

Совет Безопасности ООН собрался 17 февраля на ежегодную встречу, посвященную выполнению Минских соглашений. В заседании участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Это стало известно из трансляции in time Ukraine.

"Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года", — отметила заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 17 февраля.

"Украина остается приверженной мирному разрешению российско-украинского конфликта политическими дипломатическими средствами. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но также для всей Европы. В то же время я повторяю, что в случае выбора Россией эскалации Украина будет защищать себя", — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН заявил, что, по информации США, российские войска "готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни". По его словам, РФ "планирует создать предлог для вторжения", использовав для этой цели "фальшивую и даже настоящую атаку с применением химического оружия".

Блинкен обратился к РФ с призывом объявить "без каких-либо оговорок, двусмысленностей или оговорок, что Россия не будет вторгаться в Украину", а также отправить танки и самолеты в казармы и ангары.

Заседание Совета безопасности созвала Россия и со стороны ее представителя Сергея Вершинина прозвучало много обвинений в адрес Украины, якобы именно она разжигает конвлюкт на Днбассе. а Россия якобы отвела часть своих войск от украинских границ. Но эти зявленя не нашли отклика сред членов Совбеза, которые отмечали, что в обострении ситуации виновата именно РФ.

В итоге в Совбезе ООН призвали все стороны конфликта "проявить максимальную сдержанность и избежать каких-либо односторонних действий, которые противоречат формулировке и духу Минских соглашений или могут поставить под угрозу их выполнение и привести к новой напряженности".

Дикарло заявила что поддержит урегулирование ситуации силами дипломатии, в том числе через представительства генерального секретаря ООН.

Напомним, СМИ анонсировали, что на Совбезе выступит президент США Джозеф Байден, который ради этого якобы изменил планы своих поездок, но на заседании присутствовал госсекретарь Энтони Блинкен. Обострение ситуации на Донбассе произошло 17 февраля, когда были обстреляны детсад и лицей на подконтрольной правительству Украины территории Луганской области.