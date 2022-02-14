Секретарь СНБО Данилов: "Мы не видим, что широкомасштабное наступление РФ может произойти в ближайшие дни"

СНБО не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заявил в ходе брифинга.

"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим", - сказал Данилов.

Он отметил, что угрозы со стороны России остаются так как она оккупирует часть украинской территории, но военные готовы дать ей отпор.

Секретарь СНБО заявил, что на закрытом совещании ответил на вопросы народных депутатов о безопасности страны и боеготовности украинской армии.

На совещании присутствовали члены президиума Верховной Рады и главы парламентских фракций, кроме сопредседателей "Оппозиционной платформы – За жизнь". В Раде были также премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Алексей Резников и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, в последнее зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме регулярно публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

Издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть понимает все риски, но считает, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно вторжения России в Украину. По его словам, распространение информации о возможном вторжении со стороны РФ провоцирует в украинском обществе панику, которая на руку противнику.