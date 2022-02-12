Зеленский прокомментировал слухи о вторжении России в Украину 16 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть понимает все риски, но считает, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно вторжения России в Украину. Гарант призвал предоставлять доказательства о вторжении 16 февраля, если они имеются.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в Херсонской области, где он пребывает с рабочей поездкой.

Отвечая на вопрос журналистов о том, верит ли он, что в ближайшую неделю будет глубокая эскалация со стороны России и готовится ли Украина к ней, Зеленский заявил, что Украина должна прежде всего рассчитывать на свои силы.

“Мы должны как государство рассчитывать на себя, прежде всего, рассчитывать на своих военных, рассчитывать на своих граждан и должны быть готовыми в любой день. Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ”, - заявил президент.

Кроме того, Зеленский заверил, что в Украине понимают все риски.

“Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если у вас или любых других людей есть какая-либо дополнительная информация относительно 100% вторжения РФ в Украину, начиная с 16 февраля, давайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Благодарны и другим разведкам других государств", - сказал Зеленский.

При этом отвечая на вопрос означает ли это, что он не согласен с оценками западных стран по поводу угрозы вторжения президент ответил уклончиво.

"Я не говорю, что мы согласны или не согласны с какой-то информацией о предстоящем событии, которое не произошло. Мы анализируем разную информацию. И я не могу сказать, что наша украинская разведка работает хуже западной", - подчеркнул гарант.

Он также заявил, что дипломатия – это "единственный путь для деэскалации и деоккупации", поэтому власти общаются ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров, разного уровня.

"На сегодня полномасштабной войны в Украине нет. Я как президент должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию", - заявил Зеленский.

По его словам, распространение информации о возможном вторжении со стороны РФ провоцирует в украинском обществе панику, которая на руку противнику.

"Это может произойти в любой день, как я и говорил ранее. С самого начала мы не верили в это, с самого начала войны на востоке нашей страны в 2014 году. Именно поэтому я должен анализировать всю информацию, которую мы имеем. У нас есть много информации, потому что мы на этих границах, это наши границы, это наша территория... И сейчас лучший друг для врагов – это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", – заявил Зеленский.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такая волна сообщений о масштабном военном конфликте уже привела к оттоку инвестиций из страны. В итоге теперь для стабилизации украинской экономике потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

На фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже 19 стран сделали подобные заявления.