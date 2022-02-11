Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, покинуть страну. Также Госдеп США опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать из страны.

Об этом сообщает NBC.

"Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и положение может измениться стремительно", — сказал Байден в интервью ведущему NBC News Лестеру Холту.

Холт спросил Байдена, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения американцев, бегущих из страны.

"Никакой. Это мировая война, если американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", — ответил глава Белого дома.

Байден добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

Незадолго до появления интервью Байдена Госдеп США опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся в Украине, немедленно уехать из страны.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", — говорится в сообщении Госдепа от 10 февраля.

Также в ведомстве посоветовали проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия предпримет военные действия.

"Продолжают поступать сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепе подчеркнули, что США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо в Украине".

Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно усложнено".

Отметим, ранее руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

В последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему.

Поэтому 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания же, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры".