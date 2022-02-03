У Байдена передумали называть российское вторжение в Украину неминуемым

Руководство США решило больше не использовать определение "неминуемое" для характеристики возможного вторжения России в Украину.

Об этом во время брифинга сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что... оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент Путин принял решение", — сказала Псаки.

Она добавила, что быть осторожнее в высказываниях Белый дом решил после призывов Украины не сеять панику.

При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что угроза вторжения остается актуальной, однако президент РФ Владимир Путин еще не принял решение.

"Я бы сказала, что в большинстве случаев... мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", — добавила Псаки.

Отметим, в последние месяцы западные, в первую очередь американские, СМИ регулярно публикуют сообщения и инсайды о возможном российском вторжении и шагах по подготовке к нему.

Поэтому 24 января посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

Великобритания же, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении. За ней последовали Австралия и Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия упомянутых стран "не означают неизбежную эскалацию, а являются тонкостями сложной дипломатической игры".

Президент призвал украинцев не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.

Чтобы убедить в этом зарубежные СМИ, которые распространяют информацию о планах России начать полномасштабную войну, гарант провел большую пресс-конференцию, в ходе которой президент заверил, что ВСУ и украинские власти контролируют ситуацию на границах.