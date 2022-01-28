НАТО, Порошенко и приглашения Лаврова в Одессу. О чем говорил Владимир Зеленский с иностранными журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иностранных средств массовой информации и ответил на их вопросы. Гаранта спрашивали о стягивании российских войск к украинским границам, взаимоотношениях с пятым президентом Петром Порошенко, кибербезопасности и «Северном Потоке-2».

Приводим ключевые тезисы и цитаты общения президента с журналистами.

Больше всего времени Заленский посвятил вопросу напряженности у границ Украины и перспективах сотрудничества с НАТО. Он подчеркнул — страны-члены Североатлантического договора должны открыто сказать о том, будет Украина в НАТО или нет. По его словам, гибридная война рождает гибридные угрозы и касается это не только Украины, но и других страны.

Зеленский добавил — Украина не единственный сосед России. Если будет полномасштабная война, то она будет не только на территории нашей страны. Поэтому членство Украины в НАТО станет превентивной санкцией от российской агрессии. Однако это может быть далеко не единственная санкция.

«Мы слышим сильный голос из Германии, который говорит дипломатическим языком — если завтра будет эскалация со стороны РФ, то мы про «Северный Поток-2» может даже не говорить. Еще вчера, когда такой риторики не было, обсуждая этот вопрос мы говорили — если он будет запущен Украина должна получить энергетические гарантии. Как минимум 10-15 лет поддержания транзита украинской газотранспортный системы. Плюс обязательный реверс. Но уже никто не говорит об энергетической безопасности нашей страны. Это такая же самая часть гибридной войны», — отметил гарант.

Зеленский подчеркнул — в случае полномасштабной войны, она начнется и «на границах некоторых стран НАТО». Президент убежден, что в странах, которые были в составе СССР начнутся провокации.

«Очень важно помогать когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, чтобы она почувствовала, что чувствуем мы на границах. Не желаю. Я как-то сказал экс-канцлеру Ангеле Меркель: понимаю, что это бизнес и долгий процесс. Но если бы у вас на границе стояли войска — вы бы с ними делали «Северный Поток-2»? Где проходит контактная линия бизнеса и реальности? Где она? Я не желаю вам того, что у нас происходит. Но знайте: если так будет — мы точно вам поможем», — подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, как Украины должна действовать в нынешних условиях, президент ответил — без паники. Он напомнил, что в стране мощная армия и нужно продолжать ее вооружать.

«Это не какие-то там мальчики. Это серьезная армия. Я считаю, что мы точно не слабее уровня НАТО. Наша армия — практики. Они воевали, они хоронили своих друзей, они стреляли, они убивали. Так и есть. Мы должны делать все, чтобы у нас была мощная армия. А народ должен работать на экономику государства и на нашу армию», — добавил Зеленский.

Он настоял, что вероятность атаки существует и она не ниже, чем была в 2021 году. При этом она ниже, чем в 2020-м или в 2019-м. Зеленский напомнил о встрече советников глав Нормандской четверки, которая состоялась 27 января, и призвал «очень аккуратно говорить, что завтра будет война». На вопрос о подозрениях, что он преуменьшает проблему для защиты украинской экономики президент отметил:

«Очень странно, что меня подозревают. Мне кажется, я в своей жизни ничего не сделал, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом. Я не управляю государством, как в фильме «Не смотри вверх». Мы смотрим вверх, мы знаем что происходит и мы об этом говорим с нашими людьми. Но мы в этой ситуации 8 лет. Мы должны смотреть не только вверх, но и под ноги».

Самым большим риском для украинского суверенитета Зеленский назвал дестабилизацию внутри Украины. Это, по его словам, может в том числе повлиять и на экономику страны. Чтобы такого не произошло лидер государства призвал политиков выступить единым фронтом, намекая на недавно вернувшегося в Украину пятого президента Петра Порошенко. При этом его имени Зеленский во время пресс-конференции так и не назвал.

«Единство власти, доверие к президенту Украины. Действующему. И понимание других политиков, что они или бывшие президенты, или будущие. Но точно не действующие. Это понимание — мудрое, честное и законное — делает наше государство объединенным и сильным. Один из рисков вызван политической деятельностью некоторых представителей политических элит нашей страны, которые занимаются своей политикой и своим личным пиаром. Вот и все. Например, нет какого-то политика в государстве — он уехала отдыхать и на улицах Украины спокойствие. Возвращается человек — пришли люди к Офису президенту, заблокировали Верховную Раду», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что очень рад, что он не профессиональный политик, поскольку всю политическую элиту в Украине считает «наследниками советских процессов» и «представителями олигархата».

Рассказал гарант и об итогах последнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. По его словам, американский лидер заверил — ничего за спиной Украины не будет решено. При этом Зеленский в очередной раз вернулся к теме трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

«Президент Байден ничего не должен Украине. Я не критикую Байдена. Я критично отношусь к любому и к сам к себе. Мы живем сейчас, боремся сейчас, выживаем сейчас. Мы хотим вернуть нашу территорию и остановить войну. Хотим, чтобы у нас была площадка в формате США, Украины и РФ. Мы должны стучать во все двери, находить общие вещи, начинать диалог. Говорить о гуманитарных вещах, НАТО, рисках. Я верю, что США может помочь. США — большая экономика и большое государство», — заявил Зеленский.

Коснулся президент и последнего заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который предложил провести раунд двухсторонних переговоров, пригласив Зеленского в Москву, Санкт-Петербург или Сочи. По словам украинского президента, «если Россия не планирует нападать на Украину, то может хотя бы показывать действия, которые это подтверждают».

«Зачем такое количество военных? Зачем так часто проводить учения? Зачем именно здесь? Почему на этой территории, у этих границ? Мы же много лет в этом. С любой стороны может быть провокация. Даже если ты не собираешься нападать. Зачем ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм, чтобы кто-то боялся? В чем смысл? Чтобы положить экономику нашей страны? Это невозможно. Большой народ, 40 млн человек это много и растут новые поколения, которые все это будут помнить. Предметные вещи — у вас есть вопросы? Давайте говорить. Но зачем предлагать то, что не даст никакого результата? Значит тебе все равно, погиб кто-то на границе или нет. Тупо цинизм high-level. Вот и все», — отметил Зеленский.

Он добавил, что готов встречаться и не боится никакого формата, однако не понимает, зачем его приглашать в Сочи.

«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, искупаемся в море. Эти люди не понимают цену жизни. Я про серьезный диалог, про то что у нас много вопросов, вызовов. Вы что получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? В чем смысл? В чем твоя историческая победа? Я считаю, что это неправильная позиция. Жизнь проходит. И министр (Лавров — Delo.ua) уже не молодой человек. Идет жизнь и новые поколения. Нужно договариваться», — настоял Зеленский.

Прокомментировал президент и последние заявления, что дипломаты западных стран покидают Украины. Реакцию сотрудников посольств и консульств США, Великобритании и стран Европейского союза он назвал важным сигналом.

«Извините, но это капитаны дипломатии. Представители своих стран. Мы знаем, что капитаны в последнюю очередь покидают корабль. А я считаю, что Украина — не Титаник», — заключил гарант.

Закончил пресс-конференцию Зеленский рассказывая собравшимся о кибербезопасности. Он напомнил о массовых взломах сайтов государственных органов, а также минированиях украинских школ и детских садов. При этом президент подчеркнул — звонки поступали с территория Крыма и временно оккупированных территорий.