"Приезжайте в Одессу на море": Зеленский ответил на предложение Лаврова провести встречу с властями России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил иностранным СМИ, что он не намерен ехать в Сочи или в другой город для обсуждения отношений с российскими властями.

"Я хочу встречаться, но зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают цену жизни. Я о серьезном диалоге, о том, что у нас много вопросов", — ответил Зеленский на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова провести переговоры в одном из российских городов.

Министр иностранных дел России сообщал, что РФ готова обсуждать с Зеленским только налаживание отношений, но не деэскалацию на Донбассе.

При этом президент Украины подчеркнул, что именно урегулирование конфликта на временно оккупированных территориях — основной вопрос, который нужно обсуждать Зеленскому с президентом РФ Путиным.

"Зачем предлагать то, что не даст никакого результата? Значит тебе все равно, погиб кто-то на границе или нет. Это цинизм high level. Вот и все", — сказал Зеленский, комментируя предложение Лаврова.

Президент предложил свой вариант эффективной встречи : создание переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке страны в формате США-Россия-Украина.

"Что может сделать американский президент Джозеф Байден? Я хотел бы верить, что он это сможет – чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс", - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что не ставил бы такой формат переговоров в ранг более приоритетного, нежели Нормандский. При этом он уверен, что диалог нужен для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Учитывая, что российские высокопоставленные чиновники постоянно твердят, что Россия не собирается нападать на Украину, Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений о нежелании агрессии против Украины.

Отметим, Зеленский неоднократно предлагал провести встречу с Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе, но в Кремле постоянно не готовы к переговорам.

Последний раз Зеленский предложил лидеру США Джозефу Байдену провести совместный саммит с главой РФ.

Кроме того, Зеленский заявлял о готовности украинской стороны к заключению предметных договоренностей о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе в рамках будущей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции).