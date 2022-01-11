Зеленский готов к "необходимым решениям" для прекращения конфликта на Донбассе на саммите с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявляет о готовности украинской стороны к заключению предметных договоренностей о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе в рамках будущей встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по итогам встречи с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Иностранные представители посетили Киев в рамках продолжения диалога в "нормандском формате" в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января, и после проведения ими переговоров в Москве. Состоялся "широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы" в рамках этого формата.

"Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины", — сказано в сообщении.

Зеленский, в частности, поприветствовал усилия, которые партнеры Украины продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров четырех стран, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – подчеркнул глава украинского государства.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Он отметил необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров "нормандской четверки".

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри "нормандского формата" на уровне советников с целью согласования модальностей организации очередного саммита лидеров стран-участниц.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в "нормандском формате" на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита. Проведение очередного саммита в "нормандском формате" дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", – заявил Ермак.

В ОП также указывают, что украинская сторона передала немецкому и французскому представителям подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Напомним, что 15 декабря Зеленский в рамках визита в Брюссель уже обсуждал тему урегулирования конфликта на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Причем накануне этого Макрон звонил президенту России Владимиру Путину, а спустя неделю Путин снова пообщался с Макроном, а также с Шольцем.

4 января Плетнер и Бонн пообщались с Ермаком дистанционно, а уже 6 января отправились в Россию, где встретились с заместителем главы Администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим тему Донбасса.

Отметим также, что в интервью, показанном 10 декабря, глава государства допустил проведение в Украине референдума как по Донбассу, так и по Крыму, или же "в целом по прекращению войны".

По словам Зеленского, может случиться так, что "какая-нибудь страна будет предлагать нам те или иные условия" по этим вопросам, и если такое произойдет, то он будет "советоваться с обществом".

В то же время, по словам президента, на тот момент такой ситуации не было, иначе он бы непременно объявил об этом, поскольку "это важные вещи, касающиеся нашего статуса и территорий".

Однако Ермак в интервью, вышедшем 24 декабря, заявил, что о проведении всеукраинского референдума о будущем Донбасса пока речь не идет.