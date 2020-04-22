Зеленский обещает закончить войну на Донбассе до конца президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.

Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", который в среду, 22 апреля, транслировался на телеканале "Украина".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично", — заверил президент.

При этом Зеленский отметил, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", — сказал он.

По словам главы государства, "если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику".

"Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел", — подчеркнул Зеленский.

Как известно, война на Донбассе продолжается уже 6 лет — с апреля 2014 года. Вооруженные силы Украины противостоят на востоке страны российским войскам и поддерживаемым ими пророссийским боевикам.

В частности, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе террористы 7 раз обстреляли позиции украинских военных, потерь не было.

Напомним, 16 апреля в рамках взаимного обмена пленных Украина вернула своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

В частности, в рамках взаимного обмена пленных Украина передала в самопровозглашенные "Л/ДНР" 14 человек, а вернула — 20. При этом в Офисе президента не уточнили, кого именно Украина передала боевикам.