Политика 40 минут назад

Обмен пленными: Украина передала "Л/ДНР" 14 человек, а вернула — 20 (ФОТО, ВИДЕО)

Впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала

Обмен пленными: Украина передала "Л/ДНР" 14 человек, а вернула — 20 (ФОТО, ВИДЕО) Обмен пленными: Украина передала "Л/ДНР" 14 человек, а вернула — 20 (ФОТО, ВИДЕО)
Обмен пленными. Фото: СБУ

В рамках взаимного обмена пленных Украина передала в самопровозглашенные "Л/ДНР" 14 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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При этом в спецслужбе не уточнили, кого именно передали боевикам.

В то же время с оккупированных территорий Украины вернули 20 своих граждан.

"Впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Однако важнейшая победа еще впереди", — заявили в СБУ.

Напомним, 16 апреля в рамках взаимного обмена пленных Украина вернула своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. В Офисе президента не уточнили, кого Украина передает боевикам.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает переговоры об освобождении украинцев, содержащихся в аннексированном Крыму и России.

15 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что граждане Украины, которые вернутся из плена боевиков "Л/ДНР" на подконтрольную правительству территорию, будут 14 дней находиться на обсервации, в настоящее время они не смогут увидеться с родными и близкими.

Напомним, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о новом обмене пленными перед Пасхой, которая в 2020 году отмечается 19 апреля. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

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Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских.

В свою очередь Украина в рамках обмена передала боевикам 127 человек. В частности, Киев передал бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.

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