Политика 20 минут назад

Зеленский уверен, что сможет добиться от России корректировки Минских соглашений

Президент Украины надеется провести выборы на Донбассе осенью

Зеленский уверен, что сможет добиться от России корректировки Минских соглашений Зеленский уверен, что сможет добиться от России корректировки Минских соглашений
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что, слушайте, так, как там записано, оно не работает", — отметил Зеленский.

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По его словам, дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают РФ, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивают, что "давайте все по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", — считает президент.

Также Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

"Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

Кроме того, Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", — рассказал украинский президент.

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По его мнение, Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в РФ. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", — отметил Зеленский.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

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