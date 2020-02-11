Зеленский уверен, что сможет добиться от России корректировки Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что, слушайте, так, как там записано, оно не работает", — отметил Зеленский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают РФ, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивают, что "давайте все по Минску".

"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", — считает президент.

Также Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

"Местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

Кроме того, Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", — рассказал украинский президент.

По его мнение, Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в РФ. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", — отметил Зеленский.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.