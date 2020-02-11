У Зеленского сомневаются, что новая "нормандская" встреча состоится в намеченный срок

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сомневается в том, что новая встреча "нормандской четверки" состоится в запланированное время.

По его словам, к ней никто особо не готовится, сообщает Reuters.

В частности, Пристайко считает, что встреча вряд ли может состояться в апреле, как это было намечено лидерами четырех стран на прошлом саммите в Париже.

"Я уверен, что когда лидеры скажут, что встретятся в апреле, тогда они... но, что я не вижу, то это подготовки (к встрече)", — заявил глава МИД журналистам.

"К декабрьской встрече ... (подготовка) началась за полгода. Теперь у нас осталось 2 месяца, и я не видел ничего подготовленного. Возможно, это будет намного быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы добьемся гораздо большего прогресса. Извините, но я в этом сомневаюсь", — добавил Пристайко.

Ранее представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будет достигнута договоренность о проведении местных выборов в октябре 2020 года по всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.