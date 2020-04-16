На Донбассе начался обмен пленными — СМИ

На КПВВ "Майорск" в Донецкой области начался обмен пленными между Киевом и оккупированным Донецком.

Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что процедура проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде Горловки.

Ожидается, что в рамках первого в 2020 году обмена "ДНР" и "ЛНР" передадут 19 человек, взамен заберут 18.

Ранее представитель так называемой "ДНР" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными пройдет 16 апреля.

Напомним, Украина долгое время не могла назвать, сколько людей готовят на обмен пленными.

Ранее сообщалось, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Также проведение обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" подтвердили в Офисе президента Украины. Такое решение было принято во время переговоров контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции 8 апреля.