Обмен пленными на Донбассе состоится 16 апреля — "ДНР"

Новый этап обмена пленными на Донбассе должен пройти 16 апреля 2020 года.

Об этом заявила так называемый "омбудсмен" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова, сообщают российский СМИ.

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"Обмен пленными должен состоятся 16 апреля", — отметила Морозова.

В то же время вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что обмен должен состояться в ближайшие 2 дня.

"Мы надеемся, что обмен произойдет до Пасхи, в течение двух следующих дней: четверга-пятницы. Это подтвердила сегодня представитель ОБСЕ в Минском процессе госпожа Хайди Грау. Все стороны подтвердили, что основные вещи, о которых договорились на заседании Трехсторонней контактной группы, достигнуты", — рассказал он в комментарии "РБК-Украина".

Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с заявлением, что дата обмена пленными постоянно уточняется.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же, на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", — отметили у Зеленского.

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Перед этим омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что все освобожденные украинцы из-за пандемии коронавируса должны будут пройти двухнедельную обсервацию.

"Он (обмен пленными) состоится на этой неделе. Осуществляется последнее согласование даты, списки и логистики передачи граждан. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию", — сказала она.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся последний большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских.

В свою очередь Украина в рамках обмена передала боевикам 127 человек. В частности, Киев передал бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.