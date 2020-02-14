Зеленский обсудил с Путиным освобождение удерживаемых украинцев

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе беседы обсуждался процесс освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в России, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Как отмечается, президенты двух стран обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

Указано, что Зеленский и Путин также говорили о подготовке к следующей встрече лидеров "нормандской четверки" (Украина — Германия — Франция — Россия).

"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.