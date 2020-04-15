Украина и РФ готовят новый обмен пленными: идут последние согласования списков

В настоящее время готовится очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками оккупированной части Донбасса.

Сейчас идут последние согласования списков, сообщает в среду, 15 апреля, пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и относительно логистики. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", — говорится в сообщении.

В то же время на Банковой отметили, что некоторые журналисты сообщают о том, что будто возвращение пленных идет уже сейчас, и заверили, что это не соответствует действительности.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", — подчеркнули в Офисе президента.

Как сообщалось, недавно участники Трехсторонней контактной группы договорились о новом обмене пленными перед Пасхой, которая в 2020 году отмечается 19 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Читайте также: Зеленский обсудил с Путиным освобождение удерживаемых украинцев

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских.

В свою очередь Украина в рамках обмена передала боевикам 127 человек. В частности, Киев передал бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.