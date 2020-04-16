Состоялся первый этап "пасхального" обмена пленными на Донбассе

В районе контрольных пунктов въезда-выезда "Майорск" (дорожный коридор "Горловка-Бахмут", Донецкая область) и возле города Счастье (Луганская область) 16 апреля начался третий этап обмена пленными с боевиками на Донбассе.

Новый виток освобождения пленных подтвердили в Офисе президента Украины.

По предварительным данным, он будет проходить в два этапа — первый, "11 ни 10" в Донецкой области уже состоялся, а следующий, в Луганской, запланирован на вторую половину дня. Всего в Украину вернутся 19 человек. Боевики взамен заберут 18.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Украина должна освободить всех своих граждан. Это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго — в декабре — вернулись 76 граждан", — отметили в ОП.

При этом у гаранта подчеркнули, что продолжаются переговоры об освобождении граждан, которые содержатся на территории оккупированного Крыма и в РФ. В Офисе президента добавили — обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки. Ранее журналисты опубликовали имена тех, кого якобы планировали обменять 16 апреля. Среди них — 8 военнопленных.

Стоит отметить, что по словам уполномоченного по правам в Украине Людмилы Денисовой вернувшиеся люди пройдут обязательную обсервацию. Она будет длиться стандартные две недели. Ранее, в интервью "Интерфаксу-Украина" министр по делам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников рассказал, что процесс обмена пленными осложняет пандемия коронавирусной инфекции.

"И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", — отметил Резников.

Первые кадры обмена "пасхального" пленными, 16 апреля 2020 года

Средства массовой информации так называемой "Донецкой народной республики" сообщают, что украинские граждане, которых передали Киеву, проходят обязательную дактилоскопию (сбор отпечатков пальцев).

Напомним, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о новом обмене пленными перед Пасхой, которая в 2020 году отмечается 19 апреля. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия готова "думать" над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

Последний обмен состоялся 9 декабря 2019 года. В Париже прошла встреча лидеров стран "нормандского формата" — Украины, Франции, Германии и РФ. Участие в ней приняли Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин. Они, в частности, поддержали обмен удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских.

В свою очередь Украина в рамках обмена передала боевикам 127 человек. В частности, Киев передал бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.