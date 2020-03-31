Обострение на Донбассе: за сутки 1 военный погиб, 4 — ранены

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Указано, что враг обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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"30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с началом нынешних суток, 31 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, с начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы.

Также 15 марта сообщалось, что 5 военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 получили ранения на востоке Украины в течение недели.