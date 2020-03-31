Происшествия 30 минут назад

Обострение на Донбассе: за сутки 1 военный погиб, 4 — ранены

Всего 30 марта боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Обострение на Донбассе: за сутки 1 военный погиб, 4 — ранены Обострение на Донбассе: за сутки 1 военный погиб, 4 — ранены
Украинские военные на Донбассе. Фото: ТСН

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Указано, что враг обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, четверо получили ранения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с началом нынешних суток, 31 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Читайте также:
Украина не может выйти из Минских договоренностей — Офис президента

Напомним, с начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы.

Также 15 марта сообщалось, что 5 военнослужащих операции Объединенных сил погибли и еще 16 получили ранения на востоке Украины в течение недели.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО
Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО
В Украине успешно испытали новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" (ФОТО и ВИДЕО)
В Украине успешно испытали новые десантно-штурмовые катера "Кентавр" (ФОТО и ВИДЕО)
Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса
Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов

  3. Нацгвардия взяла под контроль въезд и выезд из поселка, где живет Порошенко

  4. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

  5. Новым главой Минздрава Украины стал уроженец России

Загрузка...