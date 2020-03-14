Украина не может выйти из Минских договоренностей — Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает "РБК Украина".

По словам Ермака, Минские договоренности лежат в основе санкционных решений европейских и других стран в отношении России.

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"Это единственный документ (по урегулированию конфликта на Донбассе), который на сегодня существует... Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: "Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности — скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций", — рассказал Ермак.

Он отметил, что в этих документах есть четкое условие — что Украина должна согласовать 3 документа новых законодательных актов с представителями оккупированных территорий.

"Там так написано. В течение 6 лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками Трехсторонней контактной группы, но присутствуют, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией", — сказал глава ОП.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 25 марта во время следующей встречи Трехсторонней контактной группы в Минске может быть подписано соглашение о создании Консультативного совета с представителями оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В частности, обращения на своих страницах в Facebook запостили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.