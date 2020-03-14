В Киеве проходит Марш патриотов: активисты выдвинули требования Зеленскому (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева в субботу, 14 марта, на Марш патриотов "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" по случаю Дня украинского добровольца собрались сотни ветеранов войны на Донбассе и простых украинцев.
Колонна прошла по столице с Михайловской площади до Офиса президента, чтобы передать список требований главе государства, Кабинету министров и Верховной Раде, сообщает "Цензор.Нет".
В частности инициаторы марша выдвинули следующие требования:
- ни шагу назад, нет отводу войск;
- приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии;
- прекратить политику капитуляции, никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины;
- нет — "Нормандии" без Крыма;
- Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму;
- никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями;
- остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров;
- уважение и социальные гарантии украинскому воину.
- стоп реваншу, коллаборационистам и пропагандистам Кремля — тюрьмы.
В свою очередь, политолог Тарас Березовец считает, что у Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию.
"Немедленно отправить в отставку главу Офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанным вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к произошедшему в Минске. Все иное рано или поздно приведет к полноценной катастрофе его и страны. Это только вопрос времени", — посоветовал он на своей странице в Facebook.
Ранее ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.
В частности обращения на своих страницах в Facebook запостили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.