В Киеве проходит Марш патриотов: активисты выдвинули требования Зеленскому (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева в субботу, 14 марта, на Марш патриотов "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" по случаю Дня украинского добровольца собрались сотни ветеранов войны на Донбассе и простых украинцев.

Колонна прошла по столице с Михайловской площади до Офиса президента, чтобы передать список требований главе государства, Кабинету министров и Верховной Раде, сообщает "Цензор.Нет".

В частности инициаторы марша выдвинули следующие требования:

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- ни шагу назад, нет отводу войск;

- приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии;

- прекратить политику капитуляции, никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины;

- нет — "Нормандии" без Крыма;

- Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму;

- никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями;

- остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров;

- уважение и социальные гарантии украинскому воину.

- стоп реваншу, коллаборационистам и пропагандистам Кремля — ​​тюрьмы.

В свою очередь, политолог Тарас Березовец считает, что у Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию.

"Немедленно отправить в отставку главу Офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанным вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к произошедшему в Минске. Все иное рано или поздно приведет к полноценной катастрофе его и страны. Это только вопрос времени", — посоветовал он на своей странице в Facebook.

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Ранее ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В частности обращения на своих страницах в Facebook запостили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.