Политика 1 час назад

Зеленский согласился на совместный контроль украинской границы с представителями ОРДЛО

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант

Зеленский согласился на совместный контроль украинской границы с представителями ОРДЛО Зеленский согласился на совместный контроль украинской границы с представителями ОРДЛО
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", — пояснил он.

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

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"Этот вопрос я поднимал на "нормандской встрече" и он обсуждается в Минске. Мы не будем проводить выборы без контроля за рубежом", — подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока уже осенью 2020 года.

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