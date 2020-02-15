Зеленский согласился на совместный контроль украинской границы с представителями ОРДЛО

Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", — пояснил он.

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

"Этот вопрос я поднимал на "нормандской встрече" и он обсуждается в Минске. Мы не будем проводить выборы без контроля за рубежом", — подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока уже осенью 2020 года.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагал компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса, но спустя некоторое время извинился за свое предложение.