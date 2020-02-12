Политика 50 минут назад

Идея о возобновлении водоснабжения в Крым не моя — Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" заявил, что его слова были вырваны из общего контекста, но он извиняется перед гражданами Украины, переселенцами и крымчанами

Идея о возобновлении водоснабжения в Крым не моя — Арахамия Идея о возобновлении водоснабжения в Крым не моя — Арахамия
Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вынужден оправдываться за слова по восстановлению водоснабжения в Крым и отметил, что это были не его слова, а формулировка ведущего ток-шоу.

"Мои вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня мы вынуждены оправдываться за то, чего не было. Понимаю, что мы живем в эпоху пост-правды, поэтому хочу рассказать обо всем по порядку — в нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым", — написал Арахамия на своей странице в Facebook.

Он отметил, что позиция фракции была и остается неизменной — восстановление суверенитета Украины нардепы будут добиваться всеми законными способами.

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"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий и спросил мое личное мнение по этому поводу. Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", — подчеркнул Арахамия.

Также он отметил, что лучшее будущее в Украине должно быть не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности.

"За таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее. Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной", — добавил Арахамия.

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Ранее Давид Арахамия на одном из ток-шоу предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предложение возобновить поставки воды в аннексированный Крым взамен на вывод российских войск из Донбасса — это личное мнение Давида Арахамии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым.

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