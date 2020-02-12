Крым не может быть объектом "размена" — в Кремле отреагировали на предложение Арахамии

Россия готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов…", — заявил он.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению — на коммерческой или на иной основе — они могут быть рассмотрены", — добавил спикер Кремля.

Напомним, Давид Арахамия предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

Позже на брифинге 12 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подача воды в Крым с материковой Украины никогда не была темой переговоров с Россией. Он также отметил, что предложение Арахамии возобновить подачу воды для преимущества в переговорах по Донбассу — это его личное мнение.

До этого заместитель постпреда президента в Крыму Тамила Ташева заявляла, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение до полной деоккупации полуострова.