Политика 1 час назад

Крым не может быть объектом "размена" — в Кремле отреагировали на предложение Арахамии

В РФ готовы рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым

Крым не может быть объектом "размена" — в Кремле отреагировали на предложение Арахамии Крым не может быть объектом "размена" — в Кремле отреагировали на предложение Арахамии
Дмитрий Песков. Фото: "Цензор"

Россия готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

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"Крым не может быть объектом каких-либо разменов…", — заявил он.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению — на коммерческой или на иной основе — они могут быть рассмотрены", — добавил спикер Кремля.

Напомним, Давид Арахамия предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

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Позже на брифинге 12 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подача воды в Крым с материковой Украины никогда не была темой переговоров с Россией. Он также отметил, что предложение Арахамии возобновить подачу воды для преимущества в переговорах по Донбассу — это его личное мнение.

До этого заместитель постпреда президента в Крыму Тамила Ташева заявляла, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение до полной деоккупации полуострова.

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