Зловонная река: оккупированный Севастополь заливает фекалиями (ВИДЕО)

В оккупированном Севастополе возле местного детского пляжа прорвало канализацию, в результате чего, с 3 февраля река фекалий разливается по проезжей части.

Об этом говорится в сюжете оккупационного телеканала НТС.

В частности, сообщается, что новый канализационный потоп местные жители наблюдали 4 февраля на улице Челнокова в районе фисташковой рощи.

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"Из-за очередной коммунальной аварии собственники квартир в окрестных домах снова вынуждены терпеть зловоние. Происходящее недалеко от Античного проспекта местные жители запечатлели на камеру и передали телеканалу НТС: на кадрах заметно, как мутная вода разлилась по проезжей части. По словам очевидцев, прорыв канализации произошел 3 февраля. На месте аварии припаркован автомобиль, а проезжающие мимо машины разбрызгивают сточные воды. Севастопольцев особо беспокоит, что канализационная река с неприятным запахом стекает в море", — говорится в сюжете.

По информации телеканала, местные жители не в первый раз жалуются на реки нечистот, которые прорываются из-под земли рядом с их домами. Так, аварии не раз случались на магистральных трубах в районе застройки новыми высотками в бухте Омега.

Журналисты также отмечают, что похожие истории — не редкость для многоквартирных домов, которые застройщики подключили к старым коммуникациям, обслуживающим весь район Камышовой бухты. Кроме прорывов канализации, у владельцев квартир в новостройках периодически возникают проблемы с электричеством и водой.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму из-за дефицита бутылок могут остановиться винные заводы.