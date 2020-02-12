"Это его личное мнение" — в ОП ответили на идею Арахамии пустить воду в Крым

Предложение возобновить поставки воды в аннексированный Крым взамен на вывод российских войск из Донбасса — это личное мнение главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамии.

Об этом на брифинге 12 февраля заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее Давид Арахамия предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал Арахамия.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на это заявил, что в первый раз услышал об этой идее из СМИ, и что ранее об этом не говорил с Арахамией.

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"Надеюсь, что увижу Давида и спрошу его, что он имел ввиду. Но вчера это было личное мнение Давида Арахамии", — ответил Ермак на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде.