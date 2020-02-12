Политика 30 минут назад

"Это его личное мнение" — в ОП ответили на идею Арахамии пустить воду в Крым

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак хочет узнать, что имел в виду Давид Арахамия, ранее предложивший компромисс с Россией по Крыму и Донбассу

"Это его личное мнение" — в ОП ответили на идею Арахамии пустить воду в Крым "Это его личное мнение" — в ОП ответили на идею Арахамии пустить воду в Крым
Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Предложение возобновить поставки воды в аннексированный Крым взамен на вывод российских войск из Донбасса — это личное мнение главы фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамии. 

Об этом на брифинге 12 февраля заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Напомним, ранее Давид Арахамия предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса. 

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"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал Арахамия. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на это заявил, что в первый раз услышал об этой идее из СМИ, и что ранее об этом не говорил с Арахамией.

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"Надеюсь, что увижу Давида и спрошу его, что он имел ввиду. Но вчера это было личное мнение Давида Арахамии", — ответил Ермак на просьбу журналистов прокомментировать заявление главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. 

 

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