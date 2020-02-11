Политика 40 минут назад

Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса

Глава парламентской фракции "Слуга народа" считает такой компромисс достаточным, поскольку водой будут пользоваться граждане Украины

Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса
Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может стать "допустимым компромиссом". Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, подчеркнув, что это его личное мнение.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

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Ранее стало известно, что в аннексированном Симферополе не хватает воды. По оценке Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Оккупанты надеются на дождь, снег и "божью помощь".

Напомним, в декабре 2019 года в аннексированном Крыму выступили за диалог с Украиной о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем.

Также в декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и г. Севастополь. 

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