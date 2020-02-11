Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса

Ранее стало известно, что в аннексированном Симферополе не хватает воды. По оценке Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней. Оккупанты надеются на дождь, снег и "божью помощь".

Напомним, в декабре 2019 года в аннексированном Крыму выступили за диалог с Украиной о возобновлении авиасообщения между Киевом и Симферополем.

Также в декабре 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и г. Севастополь.