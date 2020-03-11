Обострение на Донбассе: за сутки погибли 3 военных, еще 9 ранены

С начала суток 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате боевых действий 3 украинских военных погибли, 7 получили ранения, двое — боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Указано, что поддерживаемые Россией боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — они запрещены Минскими договоренностями.

В частности, обстрелы зафиксировали рядом с Песками, Новоселовкой Второй, Авдеевкой, Васильевкой, Широкино, в районе Павлополя, Орехового, Хутора Свободного, Новоалександровки, Луганского, Мироновского, Новолуганского и Новгородского.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", — доложили в штабе.

Также известно, что 10 марта боевики трижды открывали провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка — Петровское. Подразделения ООС огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Кроме того, за минувшие сутки боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

"Вследствие попадания ракеты в грузовик один украинский военный погиб на месте, вскоре еще один скончался от полученных ранений. Еще 7 — получили ранения различной степени тяжести, также одного военного госпитализировали с боевым травмированием", — говорится в сообщении.

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При этом в штабе добавили, что, кроме этого, в результате обстрелов один военнослужащий ООС погиб и еще один — получил боевое травмирование.

Ранее в связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта 2020 года ввели временные ограничения относительно пересечения КПВВ.