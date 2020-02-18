На Банковой заявили о неизменности курса на завершение войны

Все украинские позиции на Донбассе, на которых утром во вторник, 18 февраля произошло обострение, находятся под контролем украинский вооруженных сил. В результате обстрела и штурма противника погиб один украинский солдат, трое получили ранения, еще двое — контузии. В тоже время, бои никак не повлияют на заявленный ранее президентом курс на окончание войны.

Об этом на брифинге в Офисе президента во вторник, 18 февраля рассказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак и президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Delo.ua с места события.

"Сейчас ситуация стабильная, контролируемая, огонь прекратился. Все резервы, все подразделения работают согласно принятым ранее решениям и всем планам", — сказал Хомчак.

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Бои начались во вторник 18 февраля, в 5 утра. Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь по позициям 72 и 93 ОМБР. После этого штурмовыми группами они совершили попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты передовых позиций этих двух бригад на промежутке между Новотошковским и Жолобком. Нападение штурмовых групп отбили силами 72 и 93 бригад, основной бой завязался на наблюдательном посту рассказал Хомчак.

"Согласно 51-й статьи статута ООН мы дали адекватный ответ также со всего вооружения, которое необходимо было применить. Перед этим мы дали команду людям отойти с наблюдательного пункта, потому что пришлось тут наносить огонь и артиллерией в том числе. В результате, по состоянию на данный момент все наши позиции находятся под контролем наших войск. Где-то с 10 часов противник запросил режим тишины, потому что им необходимо забрать их убитых и раненых"

Подтвержденные потери со стороны противника — четверо погибших и шесть раненых, сообщил Хомчак.

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При этом, как заявил президент Владимир Зеленский украинская армия на провокацию "сильно ответила".

"Но, несмотря на это, ситуация полностью контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс на то, что мы уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", — заявил Зеленский.

По его словам, ситуация на Донбассе будет обсуждаться на заседании СНБО во вторник.

"Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", — заявил Зеленский.

В то же время, как заявил Хомчак, "сегодня была не провокация".

"Сегодня пятая годовщина дебальцевских боев. Для противника, для всего их мира показывается, что это была их победа. И сегодня мы это расцениваем так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что "вот мы можем, мы захватили, продвинулись вперед на каких-то 500, 300 метров". Это война и каждый метр для воюющей стороны дорогой", — объяснил Хомчак.

По его словам, на месте сейчас работает совместный Центр по координации и контролю ,чтобы обе стороны могли забрать погибших с наблюдательного пункта, где произошел бой.