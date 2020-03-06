В пунктах пропуска на Донбассе вводят временные ограничения из-за коронавируса

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущению занесения коронавируса на территорию Украины", — говорится в сообщении.

При этом граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять к определенному специализированному лечебному учреждению. В частности для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

"В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией, у лиц, которые следуют из временно оккупированных территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ", — предупредили в ООС.

Также командование Объединенных сил призывает граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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В связи с этим в штабе ООС уведомили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут ее (ситуацию — Delo.ua) взять под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала, специализированного оборудования и медикаментов.

Напомним, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.