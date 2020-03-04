В Украине зарегистрировано 6 подозрений на коронавирус — Минздрав

В Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в среду, 4 марта.

"На исследовании находится 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы, некоторые образцы их биологического материала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня", — сообщил он.

Что касается пациента с уже подтвержденным случаем COVID-19, то, на сегодняшний день, он также находится в изоляции под наблюдением врачей. По словам Ляшко, его состояние является удовлетворительным, симптомов развития пневмонии у мужчины нет.

Единственный пока подтвержденный случай коронавируса в Украине является ввезенным — заболевший мужчина прибыл из Италии через Румынию. Однако, если будет зафиксирован хотя бы один случай внутренней передачи вируса, в стране будут введены ограничения на массовые мероприятия, карантин в школах, детских садах и так далее, заявил Ляшко.

Отметим, что тестирование на определение коронавируса в Украине может провести только вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По словам и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, тест-систем для такого исследования в стране достаточно.

"В Украине сейчас достаточное количество тест-систем для того, чтобы проверить любое количество подозрительных случаев даже в условиях расширения клинического определения таких случаев. Также уже сформирован дополнительный запрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы был определен резерв тест-систем в случае, если возникнут проблемы с тестированием", — сказал Кузин.

Впрочем, новые случаи коронавируса в Украине, скорее всего, будут обнаружены, говорит представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. В тоже время, мониторинг ситуации на всемирном уровне показывает, что в Китае, откуда и началась эпидемия, она постепенно уже идет на спад. В то же время, в мире, и особенно в Европе, фиксируется рост количества заболеваний, сообщил он. В частности, в Европе на сегодняшний день зафиксированы 3 365 случаев COVID-19. 88% из них — за последние 7 дней.

"Если посмотреть на нынешнее течение заболевания, то в Китае 80% случаев заболевания — легкие, менее 5% — усложненные, которые нуждаются в интенсивном лечении и помощи сектора здравоохранения", — отметил Хабихт.

По его словам, снизить риск инфицирования могут помочь базовые правила — часто мыть руки, при кашле прикрывать рок сгибом локтя, а не ладонью, использовать одноразовые салфетки и сразу их выбрасывать. А вот носить маски здоровым людям не стоит. Хабихт подчеркнул, что их должны использовать лишь те, кто уже болеет (вне зависимости от вида заболевания), те, кто ухаживает за больными людьми, или медицинские сотрудники.

В случае появления симптомов ОРЗ важно оставаться дома и сразу обратиться к семейному врачу, отметил он.

Напомним, что по состоянию на 4 марта, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 92 тысяч 796 человек, скончалось 3 тысячи 201 человек.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.