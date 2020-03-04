Эпидемия коронавируса: в мире заражены около 93 тысяч человек

По состоянию на 4 марта, количество заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 92 тысячи 796 человек, скончалось 3 тысячи 201 человек.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

По данным издания, из общего числа больных 80 тысяч 270 человек приходятся на материковый Китай, где зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество погибших от этого вируса составляет 2 тысячи 981 человек. Выздоровели 49 тысяч 856 человек.

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Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что 115 новых случаев на материке были зарегистрированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки.

Южная Корея в среду подтвердила 142 новых случая коронавируса, по сравнению с 851 днем ​​ранее. Всего в этой стране зарегистрировано 5 тысяч 328 больных — это второе место в мире после Китая. Скончалось за последние сутки четыре человека, таким образом, число жертв достигло 32.

В Иране на сегодняшний день насчитывается 2 тысячи 336 инфицированных, скончались 77 человек, в Италии — 2 тысячи 263 больных, умерли 79 человек.

В Японии зарегистрировано 294 заразившихся зарегистрированы в Японии (скончались 12), включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, в Германии, Франции (скончались четверо), Испании (скончался один), Сингапуре, США (скончались девять).

Во Франции насчитывается 204 больных, четверо умерли, в Германии — 196, Испании — 150 (один скончался), Сингапуре — 110, США — 108 (скончались 9 человек), Гонконге — 100 (двое умерших), Кувейте — 56, Великобритании — 51, Бахрейне — 47, Таиланде — 43 (один умер), на Тайване и в Швейцарии — по 42 (по одному умершему), Австралия — 39, Швейцарии — 37, Малайзии — 36, Норвегии — 33, Канаде — 30, Ирак — 26, Австрии, Нидерландах и Швеции — по 24, ОАЭ — 21, Вьетнаме — 16, Ливане — 13, Омане — 12, Макао, Израиле — по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 48 странах мира.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что с 24 февраля 2020 года скрининг на коронавирус в Украине прошли 540 тысяч человек.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.