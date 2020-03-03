Коронавирус уже в Украине: что важно знать и делать для того, чтобы не заболеть

В Украине официально зарегистрировали первый случай коронавируса COVID-19. Заболевание зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который в феврале посещал Италию. Он был госпитализирован 29 февраля, под надзором эпидемиологов также находятся люди, с которыми он контактировал. Delo.ua рассказывает о том, что нужно знать о вирусе, который все же добрался до Украины, а также о том, какие меры помогут снизить риски заразиться.

Как передается коронавирус?

Коронавирусы (а это целая группа вирусов) могут провоцировать заболевания разной степени тяжести — от обычной простуды до тяжелого острого респираторного симптома. Главная опасность COVID-19 в том, что он может вызывать тяжелую форму пневмонии. По данным информационного портала Кабинета министров Украины, среди случаев заболеваний, спровоцированных именно этим коронависрусом, 20% считаются тяжелыми, а порядка 3% — требуют реанимационных мер. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день летально закончились 3,3% случаев заболевания.

Важно! В воздухе вирус не циркулирует, а передается от человека человеку, заражение преимущественно происходит контактным способом. То есть, чаще всего вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз через руки или другие предметы (например, перчатки) после прикасания к объектам (мясу, рыбе или, например, дверным ручкам), загрязненным выделениями из дыхательных путей инфицированного человека. Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Подтверждений информации о том, что вирус могут переносить домашние животные, пока нет. Точно так же нет данных относительно того, может ли он передаваться через фрукты (но их все равно необходимо мыть).

Однако, по существующей на сегодняшний день информации, вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от 3-х часов до нескольких дней, в зависимости от ряда условий: тип поверхности, температура и влажность окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать поверхности, ручки дверей, технику и так далее. При этом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует никаких ограничений относительно торговли и перемещения товаров из Китая (в частности, это касается и посылок).

Как диагностировать?

На начальной стадии заболевание, спровоцированное коронавирусом, имеет такие же симптомы, как и другие ОРЗ. Определить COVID-19 могут только специальные тесты. По данным Кабинета министров, Украина специальные тест-системы немецкого производства для его определения закупила. На сегодняшний день количество систем и реагентов рассчитано на обследование 960 человек. В правительстве утверждают, что этого хватит до момента получения очередной партии реагентов. Более того, лабораторной проверке подлежат только те случаи, которые четко подпадают под критерии подозрительных, определенные ВОЗ.

Тесты будет проводить вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Там же будут находиться и все доступные тест-системы, а решение о проведении исследования будут принимать врачи. Купить систему и провести тест самостоятельно невозможно.

В Кабмине уверяют, что медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи коронавируса и оказывать необходимую помощь. В стране есть порядка 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, порядка двух тысяч врачей-инфекционистов и 5 тысяч медицинского персонала. Также в больницах есть инфекционные боксы, а система диагностирования налажена. Только в инфекционных больницах есть 605 аппаратов искусственной вентиляции легких, а при необходимости может быть использование оборудование из других больниц. Также врачи готовы оказывать реанимационные меры в отделениях интенсивной терапии.

Однако важно понимать, что на сегодняшний день не существует лекарственных средств для профилактики или лечения коронавируса (и появиться они могут не скоро). Заболевшие пациенты смогут получить только симптоматическое лечение, поэтому на первый план выходят меры, которые могут снизить риски заразиться.

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Как уберечься?

Самые распространенные симптомы коронавируса — кашель, лихорадка и усложненное дыхание. В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.

В группе риска находятся те, кто прямо физически контактировали с заболевшими людьми (например, пожимали руки), находились с ними в закрытой среде (на расстоянии до 2-х метров и дольше 15 минут), пожилые люди и медицинские сотрудники.

Течение болезни, спровоцированной коронавирусом, зависит от иммунитета человека. Поэтому важно укреплять иммунитет и следить за самочувствием: полноценно питаться и поддерживать водный баланс организма, высыпаться, заниматься спортом.

Также нужно часто и подолгу мыть руки (хотя бы 20 секунд) или пользоваться антисептиком, содержащим не менее 60-80% спирта. Стоит избегать прикосновений к лицу грязными руками и избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Также не стоит употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

Во время кашля или чихания лучше прикрывать нос и рост одноразовой бумажной салфеткой, которую после использования следует выбросить, а руки — вымыть.

В случае возникновения первых симптомов ОРВИ следует немедленно обратиться к семейному врачу. Кроме того, теперь, в силу угрозы распространения коронавируса, "скорая помощь" будет обязана реагировать на вызовы с жалобами на высокую температуру.

Также лучше воздержаться от путешествий в регионы, где есть подтвержденные случаи COVID-19.

Важно: если вы в течение последних 14 дней вернулись из страны, в которой зафиксированы случаи COVID-19 или общались с инфицированным человеком, вам стоит обратиться к врачу и сообщить ему об этом.

Если вы находитесь за границей и нуждаетесь в помощи, свяжитесь с посольством Украины в стране пребывания. Их перечень — здесь.

Напомним, что, по состоянию на 3 марта 2020 года, в мире зарегистрировано 90 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 3 117 из них — летальные. 48 017 человек выздоровели.