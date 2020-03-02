ВОЗ не рекомендует измерять температуру пассажирам на границе

Температурный скрининг на въезде в страну не является эффективным способом, чтобы остановить распространение коронавируса, поскольку инфицированные люди могут находиться в инкубационном периоде, могут не проявлять явных симптомов на ранних стадиях заболевания или могут принимать жаропонижающие. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Такие меры требуют значительных инвестиций, но приносят мало пользы. Более эффективно направлять рекомендации по профилактике путешественникам и собирать данные о состоянии их здоровья по прибытии, чтобы обеспечить надлежащую оценку риска и отследить их дальнейшие контакты с окружающими", — идет речь в сообщении.

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Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что с 24 февраля 2020 года скрининг на коронавирус в Украине прошли 540 тысяч человек.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 тысяч 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19.