Эпидемия коронавируса: проверять будут всех без исключения прибывших в Украину людей

Из-за стремительного распространения в мире коронавируса COVID-19 Государственная пограничная служба Украины вводит температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. В ближайшее время проверки станут обязательными не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска на границе страны. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Как объяснил Delo.ua спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, раньше температурный скрининг проводился только в аэропортах. Теперь проверку состояния здоровья будут проходить все прибывающие в страну, вне зависимости от того, из какой страны и каким видом транспорта они прибыли. Если во время контроля пограничники обнаружат у того или иного человека повышенную температуру или признаки ОРВИ, он будет передан медицинским сотрудникам, которые его направят в определенное медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

"Если говорить об аэропортах, то там есть медицинский персонал. Отдельное решение — сейчас усиливаются пункты пропуска на автомобильных дорогах в том числе и медицинским персоналом. На границе со странами ЕС уже такие пункты пропуска есть. Если же в пункте пропуска нет медицинского сотрудника, то специалистов вызовут из ближайшего медицинского учреждения", — объяснил спикер Госпогранслужбы.

Главная задача таких проверок — усилить меры безопасности, чтобы не допустить распространения в Украину коронавируса. Температурный скрининг — это первый предварительный барьер для того, чтобы выявить у человека признаки заболевания. С утра 25 февраля такие проверки начались с пункта пропуска "Тыса" в Закарпатской области на границе с Венгрией. По данным Госпогранслужбы, за сутки там проверили боле 2 100 человек, прибывших в Украину.

Госпогранслужба начала проводить температурный скиринг всех въезжающих в Украину людей. Видео: Youtube Державна прикордонна служба України

Осуществлять температурный скрининг уже начали и на других пунктах пропуска на границе с ЕС. Всего таких пунктов 29 и, по словам спикера Госпогранслужбы, практически все они уже обеспечены необходимым.

"Работа ведется по всей границе. Но с учетом всех вызовов и угроз, направлений распространения вируса, начали с границы с ЕС. Параллельно работа продолжается и на других участках границы. Фактически, уже есть и другие пункты пропуска, без учета тех, что на границе с Европой, оборудованные приборами для измерения температуры", — рассказал Демченко.

Всего на границе Украины 232 пункта пропуска. По словам Демченко, температурный скрининг на них должен быть обеспечен как можно быстрее.

"Эта работа осуществляется совместно с Министерством здравоохранения, областными государственными администрациями для того, чтобы максимально мобилизовать все ресурсы с целью обеспечить все пункты пропуска всем необходимым", — отметил он.

В аэропортах работа сотрудников Госпогранслужбы и санитарно-карантинных подразделений Минздрава также расширилась — теперь они должны проверять пассажиров всех рейсов, которые прибывают в Украину.

"Я не могу сказать, что охвачены все. Но то, что такая задача определена и она будет выполнена — это так. Раньше рассматривались угрожающие направления, когда мы могли понимать, что определенный рейс могут использовать граждане, следующие из Китая. Потом были рейсы из Италии. Сейчас список рейсов значительно расширен", — рассказал Демченко.

Температурный скрининг в аэропортах должны будут проходить все прибывшие пассажтиры. Фото: пресс-служба ГПСУ

Более того, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в планах — ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированным Крымом и временно неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Румынии. По информации СМИ, мужчина вернулся из Италии три недели назад. Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии, Австрии, Германии, Алжире и Иране.

Отметим, что 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Китая 45 граждан страны и 27 иностранцев. Все они, а также экипаж, выполнявший спецрейс и специалисты, сопровождавшие их, находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области. По данным на 26 февраля, результаты медицинских исследований показывают, что никто из них не является носителем коронавируса.