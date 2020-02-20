Политика и экономика 50 минут назад

В Кабмине рассказали, что будет дальше с эвакуированными из Китая украинцами

Штатный персонал медцентра "Новые Санжары" с объекта вывезли. В течение двух следующих недель в нем будет находиться отдельная группа медиков и технических специалистов

В Кабмине рассказали, что будет дальше с эвакуированными из Китая украинцами В Кабмине рассказали, что будет дальше с эвакуированными из Китая украинцами
В Украину прибыли эвакуированные из Китая люди. Фото: пресс-служба МВД

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане, члены экипажа и сопровождающие их специалисты под охраной полиции направляются в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Несмотря на то, что на пути их ждут протестующие местные жители, все прибывшие должны как минимум 14 дней провести в обсервации.

О том, что будет происходить дальше, рассказали в Оперативном правительственном штабе по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, спровоцированной коронавирусом COVID-19. 

Самолет прилетел и что теперь?

Всего на борту специального самолета, который утром 20 февраля приземлился в Харькове, находилось 45 украинцев и 27 иностранцев. Среди пассажиров — семья в 8-летним ребенком и 20-летние студенты. Все они, как и члены экипажа и сопровождавшие их люди, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов острых респираторных инфекций.

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Тем не менее, следующие 14 дней все они должны будут провести под усиленным медицинским наблюдением в специально отведенном месте — медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары". В Оперативном штабе отмечают — эвакуированные и персонал будут обеспечены всем необходимым, в том числе и средствами индивидуальной защиты. Во время обсервации все они будут находиться в индивидуальных помещениях с надлежащим уровнем комфорта для проживания, под усиленной охраной и круглосуточным медицинским надзором.

Персонал "Новых Санжар" из объекта вывезли, поэтому никто из них не будет контактировать с людьми на обсервации. В составе группы, которая будет размещена на эти 14 дней, есть врачи, медперсонал и технические специалисты для гарантии надлежащего пребывания и безопасности людей. Отдельно в штабе отмечают — все отходы за это время будут утилизированные специальным способом, а в общую канализацию они попадать не будут. При этом, канализационные стоки будут обеззаражены.

Дезинфекцию пройдет и самолет, который эвакуировал людей из Китая — его обработает санитарно-эпидемиологическая служба. Также в самолете заменят фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технического обслуживания самолет будет готов к дальнейшей эксплуатации.

По истечению двух недель, если ни у кого из находящихся на обсервации людей не будет симптомов заболевания, все они вернутся домой, а иностранные граждане — в свои страны.

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Что будет, если кто-то заболеет?

Если за время обсервации возникнет подозрение на коронавирус у кого-то из тех, кто находится в медцентре, ее срок будет продлен еще на 14 дней. Для контроля состояния здоровья на локации 24/7 будут находиться врачи, обеспеченные всем необходимым для оказания необходимой помощи. Кроме того, на месте постоянно будет дежурить автомобиль экстренной помощи.

В случае необходимости, оказывать необходимую помощь готовы все медицинские учреждения в Украине. В штабе отмечают, что и Полтавская, и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами, а персонал подготовлен. Кроме того, в медучреждениях есть необходимое оборудование и индивидуальные боксы.

На сегодняшний день в Украине не зафиксирован ни один случай болезни, спровоцированной коронавирусом, отмечают в штабе. 18 февраля прошлой ровно 14 дней с того момента, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине, то есть инкубационный период для его пассажиров завершился. В течение этого времени эпидемиологи связывались с пассажирами, прибывшими из Китая, и утверждают, что все они здоровы.

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Напомним, что жители поселка Новые Санжары в Полтавской области устроили массовые беспорядки из-за размещения в одноименном медицинском центре Нацгвардии эвакуированных из-за угрозы коронавируса украинцев из Китая. Сотни людей блокируют дороги и жгут шины на пути следования конвоя с людьми, эвакуированными из Китая. 

Ранее подобные акции протеста состоялись в Тернопольской области из-за предположений, что украинцев из Китая могут разместить в местном санатории "Медоборы". Митинговали люди и в других регионах страны. Более того, их паническим настроениям подыгрывали и некоторые местные политики.

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