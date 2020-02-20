Самолет с украинцами из Китая прибыл в аэропорт "Харьков" (ВИДЕО)

В Международный аэропорт "Харьков" в четверг, 20 февраля, в 11:49 прибыл самолет авиакомпании SkyUp Airlines, выполнявший специальный рейс для возвращения граждан Украины из Уханя (провинция Хубэй, Китай).

На борту воздушного судна прибыло 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, сообщает пресс-служба аэропорта.

Указано, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.

Известно также, что данный рейс был организован по государственному заказу совместно Министерством иностранных дел Украины, Министерством здравоохранения и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, для предотвращения рисков в ходе выполнения рейса авиакомпанией SkyUp Airlines были приняты все необходимые меры предосторожности, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

"В свою очередь, команда Международного аэропорта "Харьков" оперативно мобилизовала свои усилия и делает все возможное для помощи в преодолении этого вызова. Сейчас наши сотрудники оказывают необходимые услуги по обслуживанию самолета", — говорится в сообщении.

В частности, харьковский аэропорт принимает все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников предприятия, придерживаясь следующих шагов:

- борт был размещен на отдельной изолированной стоянке;

- все послеполетные процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) были выполнены на перроне у трапа самолета;

- пассажиры, экипаж и все, кто контактировал с ними, были отправлены из аэропорта к месту обсервации в 14-дневный срок представителями санитарно-карантинного отдела ГУ "Харьковский ОЛИ МЗУ";

- представители санитарно-эпидемиологической службы начали работу по дезинфекции самолета, которая продлится около двух часов. После чего самолет будет закрыт на несколько часов и повторно проверен.

"Команда Международного аэропорта "Харьков" продолжает тесное сотрудничество с представителями государственных органов и авиакомпании SkyUp Airlines, руководствуясь единственной целью — безопасностью людей", — резюмировали в воздушной гавани.

Ранее место карантина украинцев из Уханя решили засекретить после того, как в ряде регионов начались волнения из-за опасений, что к ним привезут людей из пораженного эпидемией региона.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.